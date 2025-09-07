Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0596 --Polizei begleitet Fahrraddemo--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 07.09.2025, 11:10 Uhr bis 14:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen begleiteten am Sonntag eine angemeldete Demonstration, an der in der Spitze bis zu 2000 Menschen auf Fahrrädern im Stadtgebiet unterwegs waren.

Etwa um 11:30 Uhr machten sich die Teilnehmer vom Altenwall aus auf den Weg. Die Strecke führte quer durch die Stadt, unter anderem über den Breitenweg, die B6, den Hochschulring, die Universitätsallee, Am Stern und erneut am Bahnhof vorbei schließlich bis zur Stephaniekirchweide. Statt der ursprünglich gemeldeten 800 Teilnehmer, nahmen in der Spitze bis zu 2000 Radfahrerinnen und Radfahrer an dem friedlichen Aufzug teil. Entlang der Route kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Am Hochschulring rammte ein 21-Jähriger beim Abbiegen mit seinem Volvo das Fahrrad eines Teilnehmers und überfuhr dies teilweise. Verletzt wurde niemand, eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen 13:45 Uhr war die Demonstration beendet.

