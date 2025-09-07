Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0593 --Räuber setzt Pfefferspray ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Ludwig-Plate-Straße Zeit: 06.09.2025, 12:00 Uhr

Am Samstagmittag entriss ein unbekannter Täter einem Heranwachsenden im Stadtteil Häfen eine Halskette und setzte dabei Pfefferspray ein, als dieser sich wehrte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr war der 18-Jährige mit Freunden in der Ludwig-Plate Straße in der Nähe eines Einkaufszentrums unterwegs, als sich der Täter näherte und ihm den Arm um die Schulter legte. Dabei fragte er ihn, wo er bestimmte Kleidung kaufen könnte. Als der 18-Jährige antwortete, schlug ihm der Unbekannte gegen die Brust und entriss ihm eine Goldkette. Der Heranwachsende wehrte sich und es entstand ein Gerangel, bei dem der Räuber plötzlich ein Pfefferspray einsetzte. Anschließend flüchtete er mit der Kette und dem Mobiltelefon des 18-Jährigen, der bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurde. Mehrere Personen wurden durch das Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 bis 180 cm groß und ca. 20 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover mit rot-schwarzem Aufdruck und einem beigen Blouson. Außerdem trug er eine Kappe mit Camouflage-Muster und hatte eine Dunkle Tasche oder einen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell