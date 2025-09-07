PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0593 --Räuber setzt Pfefferspray ein--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Ludwig-Plate-Straße
Zeit: 	06.09.2025, 12:00 Uhr

Am Samstagmittag entriss ein unbekannter Täter einem Heranwachsenden im Stadtteil Häfen eine Halskette und setzte dabei Pfefferspray ein, als dieser sich wehrte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr war der 18-Jährige mit Freunden in der Ludwig-Plate Straße in der Nähe eines Einkaufszentrums unterwegs, als sich der Täter näherte und ihm den Arm um die Schulter legte. Dabei fragte er ihn, wo er bestimmte Kleidung kaufen könnte. Als der 18-Jährige antwortete, schlug ihm der Unbekannte gegen die Brust und entriss ihm eine Goldkette. Der Heranwachsende wehrte sich und es entstand ein Gerangel, bei dem der Räuber plötzlich ein Pfefferspray einsetzte. Anschließend flüchtete er mit der Kette und dem Mobiltelefon des 18-Jährigen, der bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurde. Mehrere Personen wurden durch das Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 bis 180 cm groß und ca. 20 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover mit rot-schwarzem Aufdruck und einem beigen Blouson. Außerdem trug er eine Kappe mit Camouflage-Muster und hatte eine Dunkle Tasche oder einen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 12:21

    POL-HB: Nr.: 0592 --Kontrollen am Bahnhof--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 05./06.09.2025, 18:30 Uhr bis 02:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizei Bremen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität und die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone. Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:36

    POL-HB: Nr.: 0591 --Gruppe attackiert Jugendliche--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Ehlersdamm Zeit: 04.09.2025, 20:10 Uhr Eine größere Gruppe attackierte am Donnerstagabend mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Osterholz. Dabei sollen die Angreifer unter anderem Schlagwerkzeug und Pfefferspray benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Die Jugendlichen befanden sich gegen 20:10 Uhr am Mahndorfer Bahnhof als ihnen eine größere ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:01

    POL-HB: Nr.: 0590 --Schule in Walle beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westwend, Grenzstraße Zeit: 02.09.2025 - 03.09.2025 Zwischen Dienstag und Mittwochmorgen wurde ein Schuldgebäude in Walle mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Die Schriftzüge wie "Freiheit für Palästina, "AFSK" und "Free Gaza" wurden großflächig auf mehreren Metern an eine Glasfassade der Schule in der Grenzstraße mit roter Farbe aufgesprüht. Die Schmierereien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren