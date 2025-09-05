Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0590 --Schule in Walle beschmiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westwend, Grenzstraße Zeit: 02.09.2025 - 03.09.2025

Zwischen Dienstag und Mittwochmorgen wurde ein Schuldgebäude in Walle mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Schriftzüge wie "Freiheit für Palästina, "AFSK" und "Free Gaza" wurden großflächig auf mehreren Metern an eine Glasfassade der Schule in der Grenzstraße mit roter Farbe aufgesprüht.

Die Schmierereien wurden am Mittwochmorgen entdeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell