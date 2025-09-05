PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0590 --Schule in Walle beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Westwend, Grenzstraße
Zeit: 	02.09.2025 - 03.09.2025

Zwischen Dienstag und Mittwochmorgen wurde ein Schuldgebäude in Walle mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Schriftzüge wie "Freiheit für Palästina, "AFSK" und "Free Gaza" wurden großflächig auf mehreren Metern an eine Glasfassade der Schule in der Grenzstraße mit roter Farbe aufgesprüht.

Die Schmierereien wurden am Mittwochmorgen entdeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:58

    POL-HB: Nr.: 0589 --Mann rastet aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgerstraße Zeit: 03.09.2025, 14 Uhr Die Polizei Bremen musste am Mittwoch in die Altstadt zu einem Einsatz ausrücken, da ein 59 Jahre alter Mann zwei Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bedrohte und den Hitlergruß zeigte. Der 59-Jährige betrat am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Einrichtung in der Bürgerstraße, um eine Rechtshilfe in Anspruch zu ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:02

    POL-HB: Nr.: 0587 --Brisanter Fund am Flughafen Bremen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Flughafenallee Zeit: 03.09.2025, 8.30 Uhr Am Mittwochmorgen stellten Sicherheitskräfte am Flughafen Bremen im Reisegepäck eines Fluggastes eine scharfe Schusswaffe samt Schalldämpfer und Munition sicher. Die Gegenstände wurden im Rahmen der routinemäßigen Gepäckkontrolle im Aufgabegepäck eines 56 Jahre alten Mannes aus Ostfriesland aufgefunden. Er gab zunächst ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:38

    POL-HB: Nr.: 0588 --Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Autobahn 27 Zeit: 03.09.2025, 23.45 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen 66-jährigen Motorradfahrer auf. Der Transporter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren