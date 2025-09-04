PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0588 --Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Autobahn 27
Zeit: 	03.09.2025, 23.45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen 66-jährigen Motorradfahrer auf. Der Transporter schob das Leichtkraftrad mehrere Meter vor sich her, wobei der 66-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen und schließlich auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 35-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit.

Andere Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig anhalten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 09:49

    POL-HB: Nr.: 0586 --Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorrad--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 02.09.2025, 21 Uhr In Woltmershausen kam es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 25-jährige Kradfahrer erlitt dabei Verletzungen. Das Motorrad war als unterschlagen gemeldet. Gegen 21 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Woltmershauser Straße mit seinem BMW wenden. Als er anfuhr und bereits quer ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:12

    POL-HB: Nr.: 0585 --Unfall auf dem Autobahnzubringer Arsten - Zwei Personen verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Autobahnzubringer Arsten Zeit: 02.09.2025, 23 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunglückte ein Ehepaar aus Bremen auf dem Autobahnzubringer Arsten. Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der 47 Jahre alte Fahrer befuhr zusammen mit seiner 48-jährigen Ehefrau den Autobahnzubringer in ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:03

    POL-HB: Nr.: 0584 --85-Jähriger ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Wolkenhauerstraße Zeit: 01.09.2025, 12:15 Uhr Ein unbekannter Mann raubte am Montagmorgen einem 85-Jährigen in Obervieland Geld und Schmuck und flüchtete. Dabei schlug und trat er den Senioren, der dadurch verletzt wurde. Im Laufe des Vormittags meldeten sich zunächst per Telefon falsche Polizisten bei dem Mann in der Wolkenhauerstraße und schilderten mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren