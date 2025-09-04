Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0588 --Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Autobahn 27 Zeit: 03.09.2025, 23.45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen 66-jährigen Motorradfahrer auf. Der Transporter schob das Leichtkraftrad mehrere Meter vor sich her, wobei der 66-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen und schließlich auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 35-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit.

Andere Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig anhalten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

