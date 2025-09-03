Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0585 --Unfall auf dem Autobahnzubringer Arsten - Zwei Personen verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Autobahnzubringer Arsten Zeit: 02.09.2025, 23 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunglückte ein Ehepaar aus Bremen auf dem Autobahnzubringer Arsten. Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Der 47 Jahre alte Fahrer befuhr zusammen mit seiner 48-jährigen Ehefrau den Autobahnzubringer in Richtung Autobahn 1. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Toyota ins Schlingern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr befreite die Ehefrau aus dem Fahrzeugwrack, der Mann konnte das Auto selbst verlassen. Beide wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

