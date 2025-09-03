PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0585 --Unfall auf dem Autobahnzubringer Arsten - Zwei Personen verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Arsten, Autobahnzubringer Arsten
Zeit: 	02.09.2025, 23 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunglückte ein Ehepaar aus Bremen auf dem Autobahnzubringer Arsten. Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Der 47 Jahre alte Fahrer befuhr zusammen mit seiner 48-jährigen Ehefrau den Autobahnzubringer in Richtung Autobahn 1. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Toyota ins Schlingern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr befreite die Ehefrau aus dem Fahrzeugwrack, der Mann konnte das Auto selbst verlassen. Beide wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 15:03

    POL-HB: Nr.: 0584 --85-Jähriger ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Wolkenhauerstraße Zeit: 01.09.2025, 12:15 Uhr Ein unbekannter Mann raubte am Montagmorgen einem 85-Jährigen in Obervieland Geld und Schmuck und flüchtete. Dabei schlug und trat er den Senioren, der dadurch verletzt wurde. Im Laufe des Vormittags meldeten sich zunächst per Telefon falsche Polizisten bei dem Mann in der Wolkenhauerstraße und schilderten mehrere ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:35

    POL-HB: Nr.: 0583 --Socken führen zur Identität: Videoleitstelle überführt Angreifer..

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hollmannplatz Zeit: 29.08.2025, 22:50 Uhr In der Bahnhofsvorstadt wurde ein 22 Jahre alter Mann am Wochenende nach einem versuchten Raub von mehreren Männern angegriffen. Dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen wurde ein Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen. Ein 22 Jahre alter Mann ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:39

    POL-HB: Nr.: 0582 --Mercedes mit Farbe übergossen und Reifen zerstochen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Am Postmoor Zeit: 31.08.2025 - 01.09.2025, 17-7 Uhr Unbekannte beschädigten von Sonntag auf Montag ein Auto in Burglesum. Die Polizei sucht Zeugen. Am Montag gegen 7 Uhr bemerkte der Besitzer die Beschädigungen an seinem Auto in der Straße Am Postmoor. Die Unbekannten hatten unter anderem die Reifen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren