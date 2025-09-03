Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0586 --Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorrad--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 02.09.2025, 21 Uhr

In Woltmershausen kam es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 25-jährige Kradfahrer erlitt dabei Verletzungen. Das Motorrad war als unterschlagen gemeldet.

Gegen 21 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Woltmershauser Straße mit seinem BMW wenden. Als er anfuhr und bereits quer auf der Straße stand, konnte ein heranfahrendes Motorrad nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Auto. Der 25-Jährige rollte über die Frontscheibe des BMW und kam auf der Straße zum Liegen. Vor Ort war der Motorradfahrer ansprechbar und hatte Abschürfungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde das Motorrad als gestohlen gemeldet.

Der Verkehr auf der Woltmershauser Heerstraße musste zeitweise vollgesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Der 25 Jahre alte Mann muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unterschlagung verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

