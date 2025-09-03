PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0586 --Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorrad--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, Woltmershauser Straße
Zeit: 	02.09.2025, 21 Uhr

In Woltmershausen kam es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 25-jährige Kradfahrer erlitt dabei Verletzungen. Das Motorrad war als unterschlagen gemeldet.

Gegen 21 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Woltmershauser Straße mit seinem BMW wenden. Als er anfuhr und bereits quer auf der Straße stand, konnte ein heranfahrendes Motorrad nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Auto. Der 25-Jährige rollte über die Frontscheibe des BMW und kam auf der Straße zum Liegen. Vor Ort war der Motorradfahrer ansprechbar und hatte Abschürfungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde das Motorrad als gestohlen gemeldet.

Der Verkehr auf der Woltmershauser Heerstraße musste zeitweise vollgesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Der 25 Jahre alte Mann muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unterschlagung verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 09:12

    POL-HB: Nr.: 0585 --Unfall auf dem Autobahnzubringer Arsten - Zwei Personen verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Autobahnzubringer Arsten Zeit: 02.09.2025, 23 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunglückte ein Ehepaar aus Bremen auf dem Autobahnzubringer Arsten. Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der 47 Jahre alte Fahrer befuhr zusammen mit seiner 48-jährigen Ehefrau den Autobahnzubringer in ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:03

    POL-HB: Nr.: 0584 --85-Jähriger ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Wolkenhauerstraße Zeit: 01.09.2025, 12:15 Uhr Ein unbekannter Mann raubte am Montagmorgen einem 85-Jährigen in Obervieland Geld und Schmuck und flüchtete. Dabei schlug und trat er den Senioren, der dadurch verletzt wurde. Im Laufe des Vormittags meldeten sich zunächst per Telefon falsche Polizisten bei dem Mann in der Wolkenhauerstraße und schilderten mehrere ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:35

    POL-HB: Nr.: 0583 --Socken führen zur Identität: Videoleitstelle überführt Angreifer..

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hollmannplatz Zeit: 29.08.2025, 22:50 Uhr In der Bahnhofsvorstadt wurde ein 22 Jahre alter Mann am Wochenende nach einem versuchten Raub von mehreren Männern angegriffen. Dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen wurde ein Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen. Ein 22 Jahre alter Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren