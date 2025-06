Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit bei Hausparty endet mit Reizgaseinsatz

Neuhofen (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, gegen 01:45 Uhr, ging die Meldung über eine größere körperliche Auseinandersetzung im Rahmen einer privaten Hausparty in Neuhofen ein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass dem 17-jährigen späteren Beschuldigten und seiner bis dato unbekannten Begleiterin der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt wurde. Dies habe dem Beschuldigten derart missfallen, dass er Reizgas versprühte und eine Holzlatte geworfen haben soll. Hierdurch wurden vier Gäste sowie der Gastgeber leicht verletzt. Der Beschuldigte konnte im Zuge unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich angetroffen werden. Er wurde, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, an eine sorgeberechtigte Person übergeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

