Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0587 --Brisanter Fund am Flughafen Bremen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Flughafenallee
Zeit: 	03.09.2025, 8.30 Uhr

Am Mittwochmorgen stellten Sicherheitskräfte am Flughafen Bremen im Reisegepäck eines Fluggastes eine scharfe Schusswaffe samt Schalldämpfer und Munition sicher.

Die Gegenstände wurden im Rahmen der routinemäßigen Gepäckkontrolle im Aufgabegepäck eines 56 Jahre alten Mannes aus Ostfriesland aufgefunden. Er gab zunächst an, dass Unbekannte die Waffe während eines Toilettengangs in seinen unbeaufsichtigten Koffer gelegt hätten. Im weiteren Verlauf machte er jedoch widersprüchliche Angaben.

Der 56-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Die Auswertung sowie die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

