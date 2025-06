Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hindernisse auf Schienen gelegt - Bundespolizei sucht Zeugen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Zug von Münster nach Hamm hat am Dienstagabend (11. Juni) in Bockum-Hövel ein Hindernis auf den Gleisen überfahren. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Der Triebfahrzeugführer hat unter der Brücke der Lipperandstraße in Bockum-Hövel einen Gegenstand auf den Gleisen erkannt. Den Zug konnte er nicht mehr rechtzeitig stoppen und überfuhr eine Holzpalette. Weitere im Nebengleis liegende Pflastersteine entfernte er, bevor weitere Züge damit kollidieren konnten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss von einer absichtlichen Ablage der Hindernisse ausgegangen werden. Die Bundespolizei nahm die Spuren am Tatort auf und fragt: Wer kann Hinweise mögliche Tatverdächtige geben? Hat jemand in der Zeit vor 21.10 Uhr Personen wahrgenommen, die sich nahe der Brücke Lipperandstraße/Klostermühlenweg am Gleisbereich aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Durch den Vorfall erhielten sechs Züge Verspätungen von insgesamt 144 Minuten. Der Unfallzug blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt. Die Bundespolizei ermittelt in einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell