Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0589 --Mann rastet aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgerstraße Zeit: 03.09.2025, 14 Uhr

Die Polizei Bremen musste am Mittwoch in die Altstadt zu einem Einsatz ausrücken, da ein 59 Jahre alter Mann zwei Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bedrohte und den Hitlergruß zeigte.

Der 59-Jährige betrat am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Einrichtung in der Bürgerstraße, um eine Rechtshilfe in Anspruch zu nehmen. Als er von einem Mitarbeiter darauf hingewiesen wurde, dass dies erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sei, schrie er umher, zeigte mehrfach den Hitlergruß und verließ zunächst die Örtlichkeit. Gegen 14 Uhr erschien der Mann erneut, doch der 39-jährige Mitarbeiter bat ihn darum, das Gebäude aufgrund seines zuvor gezeigten Verhaltens zu verlassen. Daraufhin bedrohte er die beiden Männer mit dem Tod und griff in seinen Rucksack. Der 47 Jahre alte Kollege reagierte schlagartig und fixierte den 59-Jährigen am Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Bei einer Durchsuchung des Rucksacks stellten die Polizisten ein Messer und eine Schere griffbereit im Rucksack sicher.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Platzverweis und ein Hausverbot ausgesprochen. Zudem wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefertigt. Die Hintergründe seines Ausrasters sind bislang noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell