POL-DA: Höchst: Auto mutwillig zerkratzt/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots) - Am Donnerstag (05.02.2025), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße in Bischofsheim ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde bei einem Taxi der Marke Mercedes, welches am rechten Fahrbahnrand parkte, der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerkannt. An dem geparkten Taxi entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500,- Euro. ...

