POL-DA: Stockstadt/Riedstadt: Rauschgiftfahnder durchsuchen Wohnungen-Über ein Kilo Marihuana bzw. Haschisch beschlagnahmt

Stockstadt/Riedstadt (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln durchsuchten Fahnder des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34, unterstützt von weiteren Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Südhessen und der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (05.02.) drei Wohnungen in Stockstadt und Riedstadt.

In den Räumlichkeiten eines 20 Jahre alten Mannes aus Stockstadt fanden die Beamten hierbei insgesamt über ein Kilogramm Marihuana bzw. Haschisch sowie rund 100 Gramm Amphetamin. Darüber hinaus beschlagnahmten sie 340 verschreibungspflichtige Tabletten eines starken Schmerzmittels, mehrere Gramm Kokain und über 2000 Euro Bargeld. In der Wohnung eines ebenfalls 20 Jahre alten Mannes in Riedstadt wurden rund 500 Gramm Haschisch bzw. Marihuana sowie mehrere Gramm Kokain und Amphetamin aufgefunden. Bei einem 27-Jährigen in Stockstadt wurden zudem wenige Gramm Kokain und Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel schließen lassen, von der Polizei beschlagnahmt. Alle drei Personen werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

