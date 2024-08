POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorrad nach Unfall nicht mehr fahrbereit, Fahrer schiebt und beschädigt dabei unbeteiligte Autos

Heidelberg (ots) - Dienstagvormittag um 10:45 Uhr wurde ein 41- Jähriger von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser an der Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Platz mehrere Frauen ansprach. In der Folge soll er versucht haben, die Frauen an deren Brust zu fassen, beziehungsweise soll sie auch angefasst haben. Der 41-Jährige stieg dann in einen Bus der Linie 32 in ...

