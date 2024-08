Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betroffene nach sexueller Belästigung gesucht

Heidelberg (ots)

Dienstagvormittag um 10:45 Uhr wurde ein 41- Jähriger von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser an der Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Platz mehrere Frauen ansprach. In der Folge soll er versucht haben, die Frauen an deren Brust zu fassen, beziehungsweise soll sie auch angefasst haben. Der 41-Jährige stieg dann in einen Bus der Linie 32 in Fahrtrichtung Bismarckplatz ein. Erfreulicherweise wollte der Zeuge seine Beobachtungen nicht einfach so hinnehmen. Er verfolgte den Mann und alarmierte die Polizei. Diese konnte den 41-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille.

Leider konnten im Nachgang keine der betroffenen Frauen festgestellt werden. Deshalb werden diese gebeten, sich an die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

