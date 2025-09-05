PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0591 --Gruppe attackiert Jugendliche--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Ehlersdamm
Zeit: 	04.09.2025, 20:10 Uhr

Eine größere Gruppe attackierte am Donnerstagabend mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Osterholz. Dabei sollen die Angreifer unter anderem Schlagwerkzeug und Pfefferspray benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Jugendlichen befanden sich gegen 20:10 Uhr am Mahndorfer Bahnhof als ihnen eine größere Gruppe von etwa 20 Personen entgegenkam. Nach einer verbalen Auseinandersetzung gingen einige Personen auf drei Jungen der kleineren Gruppe los und schlugen mehrfach auf sie ein. Dabei sollen sie unter anderem ein Messer, ein Schlagring, eine Fahrradkette und Pfefferspray benutzt haben. Anschließend flüchtete die größere Gruppe in unterschiedliche Richtungen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ein 16-Jähriger wurde mit mehreren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Zwei der Täter sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und hatten beide kurze, lockige Haare. Der Angreifer mit der Fahrradkette trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Sein Komplize trug einen weißen Pullover und eine blaue Jeans.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:01

    POL-HB: Nr.: 0590 --Schule in Walle beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westwend, Grenzstraße Zeit: 02.09.2025 - 03.09.2025 Zwischen Dienstag und Mittwochmorgen wurde ein Schuldgebäude in Walle mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Die Schriftzüge wie "Freiheit für Palästina, "AFSK" und "Free Gaza" wurden großflächig auf mehreren Metern an eine Glasfassade der Schule in der Grenzstraße mit roter Farbe aufgesprüht. Die Schmierereien ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:58

    POL-HB: Nr.: 0589 --Mann rastet aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgerstraße Zeit: 03.09.2025, 14 Uhr Die Polizei Bremen musste am Mittwoch in die Altstadt zu einem Einsatz ausrücken, da ein 59 Jahre alter Mann zwei Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bedrohte und den Hitlergruß zeigte. Der 59-Jährige betrat am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Einrichtung in der Bürgerstraße, um eine Rechtshilfe in Anspruch zu ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:02

    POL-HB: Nr.: 0587 --Brisanter Fund am Flughafen Bremen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Flughafenallee Zeit: 03.09.2025, 8.30 Uhr Am Mittwochmorgen stellten Sicherheitskräfte am Flughafen Bremen im Reisegepäck eines Fluggastes eine scharfe Schusswaffe samt Schalldämpfer und Munition sicher. Die Gegenstände wurden im Rahmen der routinemäßigen Gepäckkontrolle im Aufgabegepäck eines 56 Jahre alten Mannes aus Ostfriesland aufgefunden. Er gab zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren