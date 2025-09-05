Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0591 --Gruppe attackiert Jugendliche--

Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Ehlersdamm Zeit: 04.09.2025, 20:10 Uhr

Eine größere Gruppe attackierte am Donnerstagabend mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Osterholz. Dabei sollen die Angreifer unter anderem Schlagwerkzeug und Pfefferspray benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Jugendlichen befanden sich gegen 20:10 Uhr am Mahndorfer Bahnhof als ihnen eine größere Gruppe von etwa 20 Personen entgegenkam. Nach einer verbalen Auseinandersetzung gingen einige Personen auf drei Jungen der kleineren Gruppe los und schlugen mehrfach auf sie ein. Dabei sollen sie unter anderem ein Messer, ein Schlagring, eine Fahrradkette und Pfefferspray benutzt haben. Anschließend flüchtete die größere Gruppe in unterschiedliche Richtungen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ein 16-Jähriger wurde mit mehreren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Zwei der Täter sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und hatten beide kurze, lockige Haare. Der Angreifer mit der Fahrradkette trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Sein Komplize trug einen weißen Pullover und eine blaue Jeans.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

