PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0592 --Kontrollen am Bahnhof--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt
Zeit: 	05./06.09.2025, 18:30 Uhr bis 02:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizei Bremen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität und die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone.

Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein führten die Einsatzkräfte Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof durch. Sie schritten bei Straßendeals ein und stellten Crack, Cannabis, Bargeld und ein Messer sicher. Gegen einen 37-Jähriger lag ein offener Haftbefehl vor, der umgehend vollstreckt wurde. Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Drogenhändler wurde zur Durchsetzung eines Betretungsverbotes in Gewahrsam genommen, bei ihm fanden die Einsatzkräfte Cannabis und Bargeld.

Insgesamt wurden mehr als 30 Personen kontrolliert und durchsucht, diverse Platzverweise ausgesprochen und Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Weiterhin ahndeten die Kräfte Diebstahlsdelikte.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:36

    POL-HB: Nr.: 0591 --Gruppe attackiert Jugendliche--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Ehlersdamm Zeit: 04.09.2025, 20:10 Uhr Eine größere Gruppe attackierte am Donnerstagabend mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Osterholz. Dabei sollen die Angreifer unter anderem Schlagwerkzeug und Pfefferspray benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Die Jugendlichen befanden sich gegen 20:10 Uhr am Mahndorfer Bahnhof als ihnen eine größere ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:01

    POL-HB: Nr.: 0590 --Schule in Walle beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westwend, Grenzstraße Zeit: 02.09.2025 - 03.09.2025 Zwischen Dienstag und Mittwochmorgen wurde ein Schuldgebäude in Walle mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Die Schriftzüge wie "Freiheit für Palästina, "AFSK" und "Free Gaza" wurden großflächig auf mehreren Metern an eine Glasfassade der Schule in der Grenzstraße mit roter Farbe aufgesprüht. Die Schmierereien ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:58

    POL-HB: Nr.: 0589 --Mann rastet aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgerstraße Zeit: 03.09.2025, 14 Uhr Die Polizei Bremen musste am Mittwoch in die Altstadt zu einem Einsatz ausrücken, da ein 59 Jahre alter Mann zwei Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bedrohte und den Hitlergruß zeigte. Der 59-Jährige betrat am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Einrichtung in der Bürgerstraße, um eine Rechtshilfe in Anspruch zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren