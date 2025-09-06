POL-HB: Nr.: 0592 --Kontrollen am Bahnhof

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 05./06.09.2025, 18:30 Uhr bis 02:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizei Bremen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität und die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone.

Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein führten die Einsatzkräfte Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof durch. Sie schritten bei Straßendeals ein und stellten Crack, Cannabis, Bargeld und ein Messer sicher. Gegen einen 37-Jähriger lag ein offener Haftbefehl vor, der umgehend vollstreckt wurde. Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Drogenhändler wurde zur Durchsetzung eines Betretungsverbotes in Gewahrsam genommen, bei ihm fanden die Einsatzkräfte Cannabis und Bargeld.

Insgesamt wurden mehr als 30 Personen kontrolliert und durchsucht, diverse Platzverweise ausgesprochen und Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Weiterhin ahndeten die Kräfte Diebstahlsdelikte.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

