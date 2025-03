Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzes Quad geklaut, Polizei bittet um Hinweise

Schmallenberg (ots)

Einen Stützbügel, eine kleine Seilwinde und eine Anhängerkupplung hatte das schwarze Quad, als es geklaut wurde. In der Nacht zu Sonntag ist es zwischen 01 und 06 Uhr an einer Firma in Schmallenberg Bracht an der "Gleierstraße" abhandengekommen. Der oder die Täter haben gewaltsam das Schloss zerstört. Dann haben sie das Quad auf unbekannte Art und Weise mitgenommen. Das Fahrzeug stammt aus dem Baujahr 2020. Zur Tatzeit war ein Kennzeichen mit der Städtekennung "OE" für den Kreis Olpe angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell