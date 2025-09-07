Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0594 --Autobrand in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Schleiermacherstraße Zeit: 06.09.2025, 21:40 Uhr

Am späten Samstagabend brannte ein VW in der Neustadt und wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr beobachteten Anwohner in der Schleiermacherstraße zunächst Rauch an einem geparkten VW. Dann hörten sie einen Knall. Etwas später schlugen Flammen aus dem Auto. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen setzen Feuerlöscher ein, Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen dann vollständig. An dem VW entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell