Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0595 --Werbetafeln der Bundeswehr beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt/Mitte/Gröpelingen/Walle
Zeit: 	06.09.2025

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in mehreren Stadtteilen in Bremen Werbetafeln der Bundeswehr beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

In mindestens sieben Fällen wurden unter anderem im Doventorsteinweg, in der Werftstraße, in der Bremerhavener Straße, der Nordstraße, in der Gröpelinger Heerstraße und in der Straße Vor dem Steintor großflächig die Werbetafeln der Bundeswehr mit Parolen in unterschiedlichen Farben bemalt. Dort stand unter anderem "Nur ein Hund geht zum Bund", oder "Der Frieden ist rot, Revolutionen beenden Kriege". Die Schmierereien wurden durch Einsatzkräfte am Samstag auf Streifenfahrten festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

