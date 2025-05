Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Tag der Ehrenabteilung der Feuerwehr Stadt Arnsberg: Ein Fest des Engagements

Arnsberg (ots)

Die Feuerwehr der Stadt Arnsberg feierte am Samstag den "Tag der Ehrenabteilung" im Campus der Stadtwerke Arnsberg. Bürgermeister Ralf Paul Bittner und der Erste Beigeordnete der Stadt Arnsberg, Christopher Hilverling, nahmen an der Veranstaltung teil, ebenso wie der Wehrführer Dennis Pingel und sein Stellvertreter Kai Spiegel. Sascha Ricke musste sich krankheitsbedingt entschuldigen lassen.

In seiner Ansprache lobte Bürgermeister Bittner das herausragende Engagement der Kinder- und Jugendfeuerwehr, auf das die Stadt Arnsberg sehr stolz sein kann. Er betonte, dass das Ehrenamt weiterhin gefördert wird und dass in den letzten Jahren erheblich in die Ausstattung der Feuerwehr investiert wurde. Auch in Zukunft sollen Investitionen in Gerätehäuser und Infrastruktur fortgesetzt werden. Die Standorte der Hauptwachen werden neu überdacht, um die Zielerreichung weiter im Fokus zu behalten und die Feuerwehr der Zukunft zu gestalten.

Dennis Pingel dankte den Ausrichtern der Veranstaltung - dem Löschzug Neheim, der Löschgruppe Voßwinkel und der Löschgruppe Bachum - für ihren Einsatz. Er wies darauf hin, dass in den letzten Jahren ein großer bürokratischer Aufwand zu bewältigen war und dass die Feuerwehr der Stadt Arnsberg jährlich etwa 1000 Einsätze absolviert. Dabei gibt es keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Ehrenamt. Auf Wunsch der Einheiten wurden die Basislöschzüge wieder abgeschafft, um die Einheitenführer zu stärken. Besonders hervorgehoben wurden die Investitionen in die Gerätehäuser in Breitenbruch, Müschede, Herdringen, Oeventrop und Breitenbruch sowie der geplante Umbau bzw. Neubau des Gerätehauses in Hüsten.

Die Feuerwehr der Stadt Arnsberg besteht aus 63 hauptamtlichen Feuerwehrleuten, 64 Mitarbeitern im Rettungsdienst, 130 Mitgliedern der Kinderfeuerwehr, 184 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr, 570 Mitgliedern in der Einsatzabteilung und 150 in der Ehrenabteilung.

Insgesamt war das Kameradschaftstreffen der Feuerwehr Arnsberg wieder ein großer Erfolg und ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit und Solidarität innerhalb der Feuerwehrfamilie sowie mit der Stadtgemeinschaft.

