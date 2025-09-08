Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0598 --Mann ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Otto-Lilienthal-Straße Zeit: 07.09.2025, 09:45 Uhr

Drei unbekannte Männer bedrohten am Sonntagmorgen in der Neustadt einen 53 Jahre alten Mann mit einem Messer und raubten ihm seine Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:45 Uhr war der Mann in der Otto-Lilienthal-Straße unterwegs als die drei Täter auf ihn zukamen. Einer aus der Gruppe hielt ihm ein Messer vor, trat dem Mann gegen das Bein und forderte die Herausgabe der Umhängetasche. Der 53-Jährige kam der Forderung nach und die Räuber flüchteten. Anschließend ging der Mann auf eine Polizeiwache und zeigte die Tat an. Bei der Sachverhaltsaufnahme erlitt er einen Kreislaufzusammenbruch und musste von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt werden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle drei waren 20 bis 25 Jahre alt und hatten schwarze Hautfarbe. Der Haupttäter war mit einem auffällig bunten Trainingsanzug und weißen Sneakern mit schwarzen Streifen der Marke Adidas bekleidet. Außerdem hatte er eine beige Mütze mit schwarzem Zeichen auf dem Kopf. Um den Hals trug er mehrere Goldketten. Des Weiteren hatte er eine auffällige zwei bis drei Zentimeter lange Narbe auf der linken Gesichtshälfte. Der zweite und der dritte Mann hatten ebenfalls jeweils eine beige Mütze mit schwarzem Zeichen auf dem Kopf und trugen beige Trainingsanzüge, weiße Sneaker mit schwarzen Streifen und hatten Goldketten um den Hals gehängt.

Hinweise zu den Männern nimmt der Kriminaldauerdienste der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell