POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Begegnungsstätte, Täter erbeuten Bargeld

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Montag (19.05.), 18.00 Uhr bis Dienstag (20.05.), 10.00 Uhr sind Unbekannte in eine Begegnungsstätte in der Klosterstraße eingestiegen. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zum Gebäude. Dort dursuchten sie mehrere Räume. In einem Verkaufsraum öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus einen hohen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

