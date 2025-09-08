PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0597 --Göttlicher Irrtum auf der A1--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, Bundesautobahn 1
Zeit: 	07.09.25, 19 Uhr

Am Sonntagabend wählte ein 33-jähriger Mann ausgerechnet die A1 bei Bremen als Ort für seine Predigt - und sorgte damit für ein ungewöhnliches Einsatzgeschehen.

Der selbst ernannte "Botschafter Gottes" stellte sein Auto kurz vor der Anschlussstelle Hemelingen auf dem Standstreifen ab. Statt Altar und Weihrauch brachte er ein Mikrofon mit Lautsprecher zum Einsatz und hielt seine Ansprache direkt an der Autobahn.

Als die Polizei eintraf, erklärte der Mann, der Platz sei ideal: Schließlich sei hier sowieso Stau und die Autos würden höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren - eine himmlische Fehleinschätzung.

Neben dem gefährlichen Parkmanöver offenbarte sich ein weiterer irdischer Makel: Der 33-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Bekannter musste das Auto übernehmen und die Fahrt regelkonform fortsetzen.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin: Autobahnen eignen sich für vieles - nur nicht als Kanzel.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

