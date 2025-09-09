POL-HB: Nr.: 0603 --Unbekannte besprühen indonesisches Honorarkonsulat - Staatsschutz ermittelt--
Bremen (ots)
-
Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Speicherhof Zeit: 08.09.2025
In der Nacht zum Montag haben Unbekannte den Eingangsbereich und die Außenwände des indonesischen Honorarkonsulates in der Überseestadt auf einer Länge von rund 30 Metern mit Schriftzügen in schwarzer Farbe versehen.
Unter anderem wurde der Ausruf "TANTANG TIRANI" aufgesprüht, der nach bisherigem Ermittlungsstand als regierungskritisch einzustufen ist. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Staatsschutz der Bremer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.
