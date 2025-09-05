Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe entsorgen entwendeten Motorroller in Bachlauf

Hennef (ots)

Zwischen Mittwochabend (03. September), 18.45 Uhr, und Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen blauen Motorroller entwendet. Die Tochter der Eigentümerin hatte das Kleinkraftrad am Abend vor dem Haus an der Edgovener Straße in Hennef angekettet. Am Morgen bemerkte die Besitzerin den Diebstahl.

Zeugen entdeckten den gestohlenen Motorroller in einem nahegelegenen Bachlauf. Dieser ist über einen Schotterweg abseits der Edgovener Straße (Landesstraße 125) erreichbar. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug aus dem Bachlauf. Am Roller fanden sich eindeutige Aufbruchsspuren. Da vermutlich Betriebsstoffe aus dem Zweirad ausgelaufen waren, informierte die Polizei die zuständigen Ordnungs- und Wasserbehörden.

Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl des Motorrollers machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell