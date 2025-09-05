PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe entsorgen entwendeten Motorroller in Bachlauf

Hennef (ots)

Zwischen Mittwochabend (03. September), 18.45 Uhr, und Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen blauen Motorroller entwendet. Die Tochter der Eigentümerin hatte das Kleinkraftrad am Abend vor dem Haus an der Edgovener Straße in Hennef angekettet. Am Morgen bemerkte die Besitzerin den Diebstahl.

Zeugen entdeckten den gestohlenen Motorroller in einem nahegelegenen Bachlauf. Dieser ist über einen Schotterweg abseits der Edgovener Straße (Landesstraße 125) erreichbar. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug aus dem Bachlauf. Am Roller fanden sich eindeutige Aufbruchsspuren. Da vermutlich Betriebsstoffe aus dem Zweirad ausgelaufen waren, informierte die Polizei die zuständigen Ordnungs- und Wasserbehörden.

Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl des Motorrollers machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:22

    POL-SU: Zeugen halten Ladendieb fest / Vorläufige Festnahme eines 28-Jährigen

    Troisdorf (ots) - Am Mittwochvormittag (03. September) kam es in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige konnte später vorläufig festgenommen werden. Gegen 08:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein mutmaßlicher Ladendieb ein Lebensmittelgeschäft an der Frankfurter Straße mit einer gefüllten Einkaufstasche verließ. Die Waren in der Tasche zahlte der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:48

    POL-SU: Zwei Pedelec-Fahrer bei Unfällen leicht verletzt

    Sankt Augustin/Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (03. September) wurden bei zwei Verkehrsunfällen zwei Pedelec-Fahrer jeweils leicht verletzt. Der erste Unfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr in Troisdorf-Spich. Ein 51 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr auf der Friedrichstraße in Richtung der Bonner Straße. In entgegengesetzter Richtung war ein 40-jähriger Autofahrer unterwegs. Als dieser nach links in die Dauner Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren