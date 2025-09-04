Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen halten Ladendieb fest

Vorläufige Festnahme eines 28-Jährigen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochvormittag (03. September) kam es in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige konnte später vorläufig festgenommen werden. Gegen 08:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein mutmaßlicher Ladendieb ein Lebensmittelgeschäft an der Frankfurter Straße mit einer gefüllten Einkaufstasche verließ. Die Waren in der Tasche zahlte der Verdächtige nicht. Der aufmerksame Kunde verständigte zwei Mitarbeiterinnen des Geschäfts, in welchem der Verdächtige vor Kurzem bereits Hausverbot bekommen hatte. Zu dritt verfolgte man den Flüchtigen und konnte ihn gemeinsam bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festhalten. Die Beamten fanden in der Tasche des 28 Jahre alten Mannes die Tatbeute in Form von Kaffeepackungen im Wert von etwa 60 Euro. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und mit zu einer Polizeidienststelle genommen. Nachdem die Personalien des 28-Jährigen festgestellt worden waren, konnte ermittelt werden, dass dieser bereits wegen einer Vielzahl an Delikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Daher wird der Mann ohne festen Wohnsitz am heutigen Nachmittag (04. September) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet darüber, ob der Verdächtige, der sich nun erneut wegen besonders schweren Falls des Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs verantworten muss, inhaftiert wird. Bis zum Veröffentlichungszeitpunkt stand das Ergebnis der Vorführung noch aus. (Uhl)

