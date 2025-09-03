Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl in Optikergeschäft

Mitarbeiterin angegriffen und Sonnenbrillen gestohlen

Siegburg (ots)

Am Dienstag (02. September) kam es in Siegburg zu einem Diebstahl in einem Optikergeschäft, bei dem eine Mitarbeiterin angegriffen wurde. Am frühen Nachmittag betrat ein Mann das Optikergeschäft an der "Neue Poststraße" in der Innenstadt. Dabei trug er ein Basecap und verließ das Geschäft nach kurzer Zeit wieder. Als er kurz darauf gegen 14:40 Uhr zum zweiten Mal das Ladenlokal betrat, trug er keine Kopfbedeckung mehr. Er schaute sich Sonnenbrillen an, setzte einige auf und lagerte sie danach in seiner Armbeuge. Zwei Verkäuferinnen baten den Mann, die Brillen auf einem bereitgestellten Tablett abzulegen, um ein Verkratzen zu vermeiden. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv und gab einer der Frauen einen Hieb mit dem Ellenbogen, bevor er mit insgesamt vier Sonnenbrillen des Herstellers Ray-Ban zu Fuß in Richtung Marktplatz flüchtete. Durch den Angriff wurde die eine Frau leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte sie jedoch ab. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 m groß, kurzes dunkles Haar und mit grauem Pullover bekleidet. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Turnbeutel. Vor dem ersten Betreten des Geschäfts hatte er nach Angaben der Mitarbeiterinnen einen Aktenkoffer bei sich, den er jedoch vor dem Geschäft abgestellt hatte. Bei den vier Brillen handelt es sich um drei sogenannte Pilotenbrillen und ein Modell mit schwarzem Kunststoffgestell. Der Gesamtwert der Sonnenbrillen wurde mit knapp 700 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zum Verbleib der Gestelle oder zu dem Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3121. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell