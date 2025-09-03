Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Siegburg (ots)

Am Dienstag (02. September) kam es in der Mittagszeit in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Kurz nach 13:00 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Siegburger mit seinem VW auf der Bonner Straße in Richtung Sankt Augustin. Als er gerade bei hohem Verkehrsaufkommen die Bahnüberführung unterquerte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der dahinterfahrende Toyota-Fahrer zu spät. Der 54-jährige Sankt Augustiner konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den UP! auf. Durch die Kollision wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn nach Erstbehandlung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Sankt Augustiner muss sich nun im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell