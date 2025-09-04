PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fragt nach Identität einer bislang unbekannten Tatverdächtigen

Siegburg (ots)

Am Montag den 18. August kam es in Siegburg zum Diebstahl von 1.000 Euro Bargeld. Ein 82 Jahre alte Mann wollte gegen 11:50 Uhr wie gewöhnlich für seine 81-jährige Lebensgefährtin Bargeld von deren Konto abheben. Dazu suchte er eine Bankfiliale an der Straße "An der Stadtmauer" auf und begab sich dort zu einem Geldautomaten. Als dieser nach der PIN-Eingabe nicht zu reagieren schien, begab sich der Mann zu einem Mitarbeiter des Geldinstituts. Bei der Rückkehr zum Automaten waren die angeforderten 1.000 Euro, die der Automat inzwischen ausgegeben hatte, verschwunden. Mittels eines richterlichen Beschlusses ist es der Polizei nun möglich ein Lichtbild einer Tatverdächtigen zu veröffentlichen, die nach dem 82-Jährigen an den Geldautomaten trat. Das Bild kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/179485 Hinweise zur Identität der abgebildeten Frau nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

