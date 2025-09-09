Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0604--Polizei fasst Dealer in den Wallanlagen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 8.9.25, 17.45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montag in den Wallanlagen Cannabis sowie umfangreiches Beweismaterial sicher. Fünf mutmaßliche Straßenhändler wurden vorläufig festgenommen.

Bei einer Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Drogenkriminalität trafen die Polizisten auf eine fünfköpfige Personengruppe, die bereits aus vorangegangenen Einsätzen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten bekannt war. Hinter einer Parkbank entdeckten die Polizisten einen Beutel mit rund 227 Gramm Cannabis. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie sie untereinander etwas austauschten.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Beweismittel sicher, wie verkaufsfertig abgepacktes Cannabis, szenetypisches Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bremen wurden zudem zwei Wohnungen durchsucht. Auch hier fanden die Einsatzkräfte weiteres belastendes Material.

Gegen die 21 bis 37 Jahre alten Tatverdächtigen aus Gambia, Mali und Guinea wurde ein 14-tägiges Aufenthaltsverbot für die Wallanlagen erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen wird weiterhin ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen konsequent fortsetzen.

