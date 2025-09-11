PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0507 --Sachbeschädigungen an Autos in der Neustadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Neustadt, OT Hohentor
Zeit: 	11.09.25

Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Vorder- und Hinterreifen mehrerer geparkten Autos in der Bremer Neustadt.

Die Fahrzeuge, darunter die Marken Daimler, Mazda, Nissan und Skoda, standen in der Bachstraße, der Elbstraße und der Bodenheimer Straße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Bremen ermittelt, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:04

    POL-HB: Nr.: 0606--Polizei Bremen durchsucht bei Islamistengruppe--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 11.09.25, 6 Uhr Der Staatsschutz der Polizei Bremen durchsuchte am Donnerstagmorgen drei Wohnungen von zwei 24 und 30 Jahre alten Beschuldigten in Bremen, die der islamistischen Gruppierung Nur al'Ilm angehören. Hintergrund sind Ermittlungen zu Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Belohnung und Billigung von Straftaten. Die Gruppierung Nur al'Ilm betreibt im Internet einen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 07:19

    POL-HB: Nr.: 0605 -- Mutmaßliche Geldwäscherin identifiziert--

    Bremen (ots) - - Bremen 09.09.25 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten gestern mit einem Foto nach einer Frau, die im Tatverdacht der Geldwäsche steht. Die Frau eröffnete im Jahr 2024 unter Verwendung einer falschen Personalie Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im vierstelligen Bereich transferiert. Die 25 Jahre alte Frau konnte inzwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren