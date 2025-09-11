Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0507 --Sachbeschädigungen an Autos in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, OT Hohentor Zeit: 11.09.25

Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Vorder- und Hinterreifen mehrerer geparkten Autos in der Bremer Neustadt.

Die Fahrzeuge, darunter die Marken Daimler, Mazda, Nissan und Skoda, standen in der Bachstraße, der Elbstraße und der Bodenheimer Straße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Bremen ermittelt, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

