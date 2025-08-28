Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In Auffahrt zur A 61 Kontrolle verloren

Gensingen (ots)

Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem PKW am 27.08.2025 gegen 18:20 Uhr von der B 41 kommend die Auffahrt auf die A 61, um dort Richtung Norden zu fahren. Dort verlor sie im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und prallte in die linke Schutzplanke. Sowohl an der Schutzplanke als auch am Wagen der 21-Jährigen entstand Sachschaden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke steht noch nicht fest. Die 21-Jährige und ihre 25-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

