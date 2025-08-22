Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinböllen (ots)

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Fahrers eines Kleintransporters stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.8.2025 gegen 23:15 Uhr Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Streife zog den jungen Mann bei Rheinböllen zunächst zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle aus dem Verkehr. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten dann Anzeichen fest, die auf vorausgehenden Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest erhärtete dann auch mit einem positiven Ergebnis den Verdacht, so dass der junge Mann mit zur Blutprobe mitmusste. Ihn erwartet nun mindestens ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

