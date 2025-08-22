PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinböllen (ots)

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Fahrers eines Kleintransporters stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.8.2025 gegen 23:15 Uhr Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Streife zog den jungen Mann bei Rheinböllen zunächst zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle aus dem Verkehr. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten dann Anzeichen fest, die auf vorausgehenden Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest erhärtete dann auch mit einem positiven Ergebnis den Verdacht, so dass der junge Mann mit zur Blutprobe mitmusste. Ihn erwartet nun mindestens ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: PastGau-Bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

  • 21.08.2025 – 11:32

    POL-VDMZ: Auffahrunfall mit verletztem Kind

    A 643 / AS Mainz-Gonsenheim (ots) - A 643 / AS Mainz-Gonsenheim Ein 37-Jähriger und ein 34-Jähriger befuhren am 21.08.2025 gegen 07:35 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Autobahndreieck Mainz. Auf Grund stockenden Verkehrs musste der 34-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Der 37-Jährige übersah dies und fuhr dem Fahrzeug des 34-Jährigen ungebremst auf. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 07:30

    POL-VDMZ: Unfall in Autobahnzufahrt

    A 61/Gensingen (ots) - Ein 19-Jähriger kam am 20.08.2025 gegen 00.35 Uhr in der Überleitung von der B 41 zur A 61 in Richtung Norden nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die linke Schutzplanke. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Seine 18-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstanden erhebliche ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 07:38

    POL-VDMZ: Abfahrkontrollen; mehrere Trucker müssen stehen bleiben

    A 61/Wonnegau (ots) - Mit fast 1,3, fast 1,65 und ca. 2,01 Promille Alkohol in der Atemluft mussten drei 53-, 56- und 58-jährige LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, die Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 17.8.2025 vor Ende des Wochenendfahrverbots kontrolliert hatten. Die Beamten überprüften die Fahrer auf dem Gelände der Tank- und ...

    mehr
