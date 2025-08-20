Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall in Autobahnzufahrt

A 61/Gensingen (ots)

Ein 19-Jähriger kam am 20.08.2025 gegen 00.35 Uhr in der Überleitung von der B 41 zur A 61 in Richtung Norden nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die linke Schutzplanke. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Seine 18-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstanden erhebliche Blechschäden, deren Höhe die Polizei auf ca. 7000 Euro schätzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die Zufahrt der A 61 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell