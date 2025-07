Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickdiebstahl - Täter bittet um Spende

Herford (ots)

(um) Gestern, gegen 13:50 Uhr, überrumpelte ein Trickdieb einen 59-Jährigen an einem Verbrauchermarkt an der Salzufler Straße. Der korpulente, etwa 185 cm große, Täter täuschte vor taubstumm zu sein. Er hielt bei der Tat einen Zettel vor, auf dem stand, dass er Geldspenden für Behinderte sammelt. Der gutgläubige Herforder holte daraufhin im Eingangsbereich des Geschäftes seine Geldbörse hervor und gab dem Mann großzügig einen 10.- Euro Schein. Anstatt mit dieser Spende zufrieden zu sein, forderte der südländisch aussehende Mann mit schwarzen Haaren ein zwei Euro Stück; bzw. gab vor mehrere zwei Euro Stücke zu brauchen. In dem Moment griff der kräftige Täter allerdings bereits in das Scheinfach der Geldbörse und stahl das gesamte Scheingeld des Herforders. Der Schaden betrug sechs 50.- Euro Scheine. Dem Geschädigten war es nicht möglich, den daraufhin weglaufenden Täter zu verfolgen. Vielmehr rief er um Hilfe, bevor sich Mitarbeiter des Marktes um ihn kümmerten. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Trickdieben, die mit dem sog. 2.- Euro Trick im Kreisgebiet gelegentlich insbesondere auf Parkplätzen an größeren Verbrauchermärkten anzutreffen sind. Die Täter geben nur vor, ein zwei oder auch ein Euro Stück zu benötigen. In dem Moment, indem die Geldbörse geöffnet wird, sind die späteren Opfer abgelenkt und die Tatgelegenheit wird zum Diebstahl genutzt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

