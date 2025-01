Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannter raubt Handtasche und Smartphone - Polizei erbittet Hinweise

Saarlouis (ots)

Am frühen Neujahrsmorgen wurde eine 41-jährige Frau Opfer eines Raubes in der Saarlouiser Innenstadt. Die Tat ereignete sich gegen 03:35 Uhr auf dem Großen Markt/Ecke Silberherzstraße. Ein derzeit unbekannter Mann näherte sich der Frau aus der Weißkreuzstraße kommend. Er schlug ihr mehrfach ins Gesicht und entriss ihre schwarze Lederhandtasche mit Smartphone als Inhalt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen ca. 180 cm großen Mann von schlanker Statur handeln, der mit einer dunklen Winterjacke bekleidet war und nach der Tatbegehung wieder in die Weißkreuzstraße flüchtete. Die Polizei hat daraufhin Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter erteilen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer 08631 9010 oder per Mail unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

