Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Abfahrkontrollen; mehrere Trucker müssen stehen bleiben

A 61/Wonnegau (ots)

Mit fast 1,3, fast 1,65 und ca. 2,01 Promille Alkohol in der Atemluft mussten drei 53-, 56- und 58-jährige LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, die Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 17.8.2025 vor Ende des Wochenendfahrverbots kontrolliert hatten. Die Beamten überprüften die Fahrer auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West und -Ost. Insgesamt wurden 30 LKW-Fahrer überprüft, von denen sich erfreulicherweise 20 Trucker völlig nüchtern zeigten. Sieben Fahrer hatten Werte unter 0,5 Promille. Sie wurden entsprechend sensibilisiert.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: PastGau-Bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

