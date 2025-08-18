POL-VDMZ: Abfahrkontrollen; mehrere Trucker müssen stehen bleiben
A 61/Wonnegau (ots)
Mit fast 1,3, fast 1,65 und ca. 2,01 Promille Alkohol in der Atemluft mussten drei 53-, 56- und 58-jährige LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, die Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 17.8.2025 vor Ende des Wochenendfahrverbots kontrolliert hatten. Die Beamten überprüften die Fahrer auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West und -Ost. Insgesamt wurden 30 LKW-Fahrer überprüft, von denen sich erfreulicherweise 20 Trucker völlig nüchtern zeigten. Sieben Fahrer hatten Werte unter 0,5 Promille. Sie wurden entsprechend sensibilisiert.
