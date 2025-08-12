Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60, AD Mainz - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Heidesheim (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 16.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Autobahndreieck Mainz.

Ein 58jähriger Motorradfahrer befand sich auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen als er in Höhe des AD Mainz einen PKW auf dem rechten Fahrstreifen überholte. Kurz nach dem Überholvorgang scherte der Motorradfahrer knapp vor dem PKW auf den rechten Fahrstreifen ein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der seitlich verlaufenden Schutzplanke.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Durch einen hinzugezogenen Rettungshubschrauber wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Bereich der A60 für circa 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich neben den Beamten der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Kräfte der Polizeiinspektion Ingelheim und mehrere Rettungskräfte nebst Hubschrauber.

Unfallzeugen, die Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Heidesheim zu melden (Tel.: 06132 9500 oder pastheidesheim@polizei.rlp.de).

