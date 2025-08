Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: An Autobahnauffahrt ins Schleudern gekommen

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Zu schnell war wohl ein 22-Jähriger mit seinem PKW, der am 5.8.2025 gegen 9.15 Uhr an der Anschlussstelle Waldlaubersheim auf die A 61 auffahren wollte. Der junge Mann verlor dabei auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seinen PKW und prallte rechts in die Schutzplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und prallte in die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte. Der 21-Jährige verletzte sich leicht bei dem Unfall und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein nicht mehr fahrbereiter Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro.

