Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf - Ladung auf der Autobahn verloren

A61/ Albig (ots)

Am Dienstag, den 29.07.2025, gegen 11:00 Uhr verlor ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug auf der A61 zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und der Anschlussstelle Alzey in Fahrtrichtung Ludwigshafen mehrere Dachlatten. Diese lagen anschließend auf der Fahrbahn und stellten eine erheblich Gefahr für den fließenden Verkehr dar.

Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr über die auf der Fahrbahn liegenden Dachlatten, wobei Sachschaden entstand. Die genau Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder durch die verlorene Ladung geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell