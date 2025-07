Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährdung des Straßenverkehrs durch alkoholisierten Fahrer - Zeugen gesucht

Mainz, zwischen A643 Schiersteiner Brücke und A60, Ingelheim-Ost (ots)

Am Montagabend, den 28. Juli 2025, gegen 22:20 Uhr, wurde der Polizei ein in Schlangenlinien fahrender Pkw auf der A643 gemeldet. Das betreffende Fahrzeug befuhr zunächst die Schiersteiner Brücke in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz und setzte seine Fahrt anschließend auf der A60 in Richtung Bingen fort.

An der Anschlussstelle Heidesheim verließ der Pkw die Autobahn und fuhr im weiteren Verlauf in Richtung Heidenfahrt. Dabei geriet das Fahrzeug zeitweise in den Gegenverkehr. Im gesamten Fahrverlauf kam es zu mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw schließlich kontrolliert werden. Bei dem Fahrer wurde ein deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen hellblau folierten Mitsubishi Eclipse Cross (SUV).

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die durch die Fahrweise des beschriebenen Fahrzeugs gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell