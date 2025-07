Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Transporter überschlägt sich - A 63 voll gesperrt.

Dreisen (ots)

Aufgrund Aquaplaning verlor ein 26-Jähriger Fahrer eines Transporters auf Höhe der Anschlussstelle Göllheim am 27.07.2025 gegen 13:25 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich in der Folge und kam rechts von der Fahrbahn ab. Ein dahinter fahrender PKW wurde durch Trümmerteile leicht beschädigt. Die A63 in Fahrtrichtung Mainz musste über mehrere Stunden hinweg für die Unfallaufnahme sowie für die Arbeiten eines Gutachters voll gesperrt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Fahrer sowie der 46-Jährige Beifahrer leicht sowie ein weiterer 51-Jähriger Insasse schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Dieser kam in ein umliegendes Krankenhaus. Neben der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim war auch die Autobahnpolizei Kaiserslautern, die Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug im Einsatz.

