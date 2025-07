Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sportwagen überholt rechts

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Offenbar nicht genau genug hatte ein 49-jähriger Fahrer eines Sportwagens den Verkehr im Blick, als er am 24.7.2025 gegen 19:25 Uhr auf der A 61 in Höhe Waldlaubersheim zwei vorausfahrende PKW rechts überholte. Denn unmittelbar dahinter befand sich eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Die Polizisten zogen den 49-Jährgen an der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost zur Ahndung aus dem Verkehr. Der Mann sah sein Fehlverhalten ein und musste, da er in Deutschland über keinen festen Wohnsitzt verfügt, zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgelds nebst Gebühren hinterlegen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell