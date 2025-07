Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer mit fast 3,2 Promille aus dem Verkehr gezogen

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Fast 3,2 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 42-jährigen PKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 23.7.2025 gegen 17:30 Uhr aus dem Verkehr zog. Zuvor hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer, denen der PKW mit Anhänger des 42-Jährigen wegen unsicherer Fahrweise auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden aufgefallen war, die Polizei informiert. Die Streife der Autobahnpolizei konnte das Gespann dann auch in Höhe Gau-Bickelheim aufnehmen und auf dem Parkplatz Menhir bei Armsheim aus dem Verkehr ziehen. Der 42-Jährige musste im Anschluss an die Kontrolle mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie mindestens mit einer Geldstrafe und mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

