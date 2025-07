POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Alzey (ots) - Bei einem 31-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, den andere Verkehrsteilnehmer meldeten, weil er seinen Transporter in Schlangenlinien führte, stellten Beamte der Autobahnpolizei Drogeneinfluss fest. Dabei war der 31-Jährige am 15.7.2025 gegen 19:57 Uhr auf der A 61 in Richtung Süden unterwegs, als er aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ...

mehr