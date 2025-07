Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Alzey (ots)

Bei einem 31-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, den andere Verkehrsteilnehmer meldeten, weil er seinen Transporter in Schlangenlinien führte, stellten Beamte der Autobahnpolizei Drogeneinfluss fest. Dabei war der 31-Jährige am 15.7.2025 gegen 19:57 Uhr auf der A 61 in Richtung Süden unterwegs, als er aufmerksamen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Höhe Alzey auffiel. Alkoholeinfluss konnte bei dem Mann bei der Kontrolle nicht festgestellt werden, allerdings zeigten sich bei der Überprüfung Anzeichen auf Drogeneinfluss. Der 31-Jährige räumte auch ein, vor einigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

