POL-VDMZ: Polizei kontrolliert Einhaltung der Durchfahrtsbeschränkung an der A643 AS Mombach- 24 Verstöße festgestellt

Heidesheim (ots)

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim hat am heutigen Morgen gezielte Verkehrskontrollen an der AS Mombach der BAB643 durchgeführt, um die Einhaltung der seit längerer Zeit bestehenden Durchfahrtsbeschränkung für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen zu überprüfen.

Hintergrund der Maßnahme ist die bestehende Verkehrsbeschränkung aufgrund von Brückenschäden. Sowohl die Zufahrt in Fahrtrichtung Bingen als auch die Abfahrt von Wiesbaden kommend in Richtung Mombach ist derzeit für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen gesperrt. Die Regelung dient dem Schutz der beschädigten Infrastruktur und der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Betroffene Fahrzeugführer werden gebeten die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die AS Mainz-Gonsenheim oder die AS Äppelallee zu benutzen.

Im Verlauf des Morgens wurden insgesamt 24 Verstöße gegen das bestehende Durchfahrtsverbot festgestellt. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen. Im Zeitraum der letzten Woche kam es zu ca. 180 weiteren dokumentierten Verstößen.

Die Polizei weist erneut auf die Notwendigkeit hin, Verkehrszeichen und Durchfahrtsbeschränkungen konsequent zu beachten. Verstöße gegen solche Anordnungen gefährden nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern können auch erhebliche Schäden an den ohnehin bereits geschädigten Brückenkonstruktionen verursachen.

Die Verkehrsdirektion Mainz wird an dieser Stelle weiterhin Kontrollen durchführen.

