FW Dinslaken: Mehrere Einsatzlagen für die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Seit Dienstbeginn heute morgen um 08:00 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Einheit Hauptwache bereits mehrere Einsatzlagen abarbeiten. Begonnen hat es mit einer Ölspur, die von der Otto-Lilienthal-Straße über die Karl-Heinz-Klingen-Straße und Karlstraße bis zur Otto-Brenner-Straße verlief. Die betroffenen Stellen wurde durch die Feuerwehr abgestreut und Mitarbeiter des DIN-Services haben die weitere Bearbeitung übernommen. Bei diesem Einsatz unterstützten neben den Mitarbeiter des DIN Services auch die Einsatzkräfte der Einheit Hiesfeld. Insgesamt hat der Einsatz fast 2 Stunden gedauert. Direkt im Anschluss mussten die Einsatzkräfte der Hauptwache einen umgestürzten Baum von einer Telefonleitung auf der Landwehrstraße entfernen. Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert und an die Seite geräumt. Nach ca. 1,5 Stunden war dieser Einsatz beendet. Zeitgleich wurde die Drehleiter der Feuerwehr Dinslaken zu einem weiteren Sturmschaden in die Innenstadt alarmiert. Ein Werbebanner drohte sich in ca. 10 Meter Höhe loszureißen und auf die Straße zu wehen. Die Besatzung der Drehleiter entfernte das Werbebanner und konnte nach ca. 30 Minuten wieder zu Ihrem Standort einrücken. Im weiteren Tagesverlauf musste die Feuerwehrbesatzung dann noch den Rettungsdienst bei einem Einsatz unterstützen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert in diesem Fall ca. 20 Minuten.

