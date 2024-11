Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Dinslaken (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 3 Uhr zu einem Betriebsgelände in der Innenstadt alarmiert. Dort hatten mehrere Melder einer Brandmeldeeinrichtung einen Alarm detektiert. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Stadtmitte und Hauptamt erkundeten die Einsatzstelle und stellten fest, dass in dem betroffenen Bereich auch zwei unabhängige Löschanlagen ausgelöst hatten. Da in einem Technikraum durch eine der Löschanlagen der Sauerstoff durch ein Inertgas komplett verdrängt worden war, musste dieser Raum unter Einsatz von schwerem Atemschutz auf mögliche Gefahrenquellen untersucht werden. Nachdem alle möglichen Ursachen und Gefahren überprüft worden waren, wurden technische Lüfter eingesetzt um das ansonsten ungefährliche Löschgas aus dem Raum zu verdrängen.

Im Zuge des Einsatzes wurde aufgrund der notwendigen aufwendigen Erkundungen und der Komplexität des Objektes auch die Information und Kommunikations-Einheit der Feuerwehr hinzugezogen. Diese Spezialeinheit dient der Unterstützung der Einsatzleitung bei der Informationsgewinnung und der Organisation der Einsatzstelle. Die aufwendige Suche nach einer Schadensursache und die durchgeführten Maßnahmen zogen sich noch bis ca. 9 Uhr hin, bis letztlich alle Einsatzkräfte den Einsatz am Gerätehaus beenden konnten.

