POL-VDMZ: LKW auf der A60 gestoppt: Gerüstbauer mit über 5 Tonnen Ladung zu viel unterwegs

A 61/Gensingen (ots) - Aufgrund Aquaplaning verlor ein 36-jähriger Fahrer eines PKW am 21.7.2025 gegen 22:10 Uhr auf der A 61 bei Gensingen die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann befuhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als er bei Regen und Fahrbahnnässe ins Schleudern kam und in die Mittelschutzplanke prallte. Der 36-Jährige blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem PKW hoher Sachschaden, die die Polizei auf ca. 12.000 bis 13.000 Euro schätzt.

